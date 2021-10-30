رئيس إدارة «المصرية للمطارات» يتفقد صالات مطار الأقصر

تفقد اللواء طيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم، مطار الأقصر الدولي لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش السياحي بمحافظة الأقصر خلال شهر نوفمبر.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللواء طيار أحمد منصور تفقد صالات السفر والوصول، وتابع التسهيلات والتيسيرات المقدمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة لمطار الأقصر الدولي والإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار، فضلًا عن الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الشركة المصرية للمطارات أثنى على إدارة العاملين والمسئولين بمطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار هشام فريد، مدير المطار، بكافة الإدارات والقطاعات، على المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب السلطات المختصة بمطار الأقصر، لاستقبال الضيوف بمرحلتي السفر والوصول.

وأوضحت المصادر أن مطار الأقصر الدولي سيستقبل أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من مطار هيثرو بالممكلة المتحدة البريطانية، عقب تعليق استغرق 6 سنوات متتالية، عبر طائرات شركة مصر للطيران من طراز بوينج 737، بمعدل رحلة جوية أسبوعيًا.

وتابعت المصادر أن مطار الأقصر الدولي سيشهد أيضًا خلال الشهر المقبل وصول أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من دولة قطر عبر الخطوط الجوية القطرية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة للبلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.