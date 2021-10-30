أسباب وطرق علاج الحمى الروماتيزمية وعلاقتها بالتهاب الحلق

يمكن أن تحدث الحمى الروماتيزمية عندما لا يتم علاج التهاب الحلق أو الحمى القرمزية، ويتم علاج العدوى بواسطة المضادات الحيوية، ولكن في بعض الأحيان تكون الحمي الروماتزمية خطيرة، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن الحمي الروماتزمية.

ما هي الحمى الروماتيزمية؟

الحمى الروماتيزمية هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤدي إلى التهاب أنسجة الجسم ، مثل المفاصل والقلب، ويحدث ذلك عندما يبالغ جهاز المناعة في الجسم في رد فعله تجاه التهاب الحلق أو عدوى الحمى القرمزية التي لم يتم علاجها بشكل كامل، وفقا لموقع cleveland.

هل الحمى الروماتيزمية والحمى القرمزية نفس الشيء؟

لا، فاللحمي القرمزية والتهاب الحلق عدوى تسببها بكتيريا المجموعة A Streptococcus.

وتعتبر الحمى الروماتيزمية من المضاعفات النادرة جدًا للحمى القرمزية والتهاب الحلق، ويمكن أن يحدث عندما لا يتم علاج إحدى هذه العدوى.

ما الذي يسبب الحمى الروماتيزمية؟



الحمى الروماتيزمية هي رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم تجعله يحارب الأنسجة السليمة، ويمكن أن يؤدي عدم علاج التهاب الحلق أو الحمى القرمزية إلى رد فعل مبالغ فيه، عند عدم علاج عدوى المكورات العقدية من المجموعة بشكل كافٍ بالمضادات الحيوية.

من يصاب بالحمى الروماتيزمية؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالحمى الروماتيزمية، و لكنه يؤثر في الغالب على الأطفال الصغار والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، وعندما يصاب الأشخاص بالحمى الروماتيزمية، فإنها تظهر عادةً بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة بالتهاب الحلق العقدي غير المعالج أو الحمى القرمزية

و لا تحدث الحمى الروماتيزمية الحادة بشكل عام عند الأطفال الصغار أقل من 5 سنوات وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.

المعرضون لخطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية؟

يمكن أن تزيد عوامل معينة من خطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية مثل :

مكان العيش: يعيش معظم المصابين بالحمى الروماتيزمية في أماكن ذات موارد طبية محدودة ، مثل البلدان فقيرة الموارد، يصعب فيها الحصول على الأدوية أو الرعاية الطبية إلى تعريضك للخطر أيضًا.

العمر: تصيب الحمى الروماتيزمية في الغالب الأطفال أو المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة.

الصحة العامة: يمكن أن يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى زيادة مخاطر إصابتك.

تاريخ العائلة: إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالحمى الروماتيزمية ، فقد يكون أفراد العائلة الآخرون أكثر عرضة للإصابة بها.

المناطق المزدحمة: تنتشر البكتيريا بسهولة أكبر في الأماكن التي تتجمع فيها مجموعات كبيرة.

هل الحمى الروماتيزمية معدية؟

الحمى الروماتيزمية ليست معدية، ولا يمكنك نقلها أو الحصول عليها من شخص آخر، لكن التهاب الحلق والحمى القرمزية معديان، و تنتشر هذه الالتهابات عن طريق الرذاذ التنفسي لواسطة السعال أو العطس في وجه شخص أخر.

أعراض الحمى الروماتيزمية؟

يمكن أن تؤثر الحمى الروماتيزمية والالتهابات البكتيرية بشكل عام على الأشخاص بطرق مختلفة، و أحيانا يعاني الأشخاص من أعراض خفيفة من البكتيريا لدرجة أنهم لا يدركون أنهم مصابون بعدوى بكتيرية حتى تتطور الحمى الروماتيزمية في وقت لاحق، و تشمل أعراض الحمى الروماتيزمية الشائعة ما يلي:

-تورم واحمرار المفاصل وخاصة المفاصل الكبيرة مثل الركبتين والكاحلين والمرفقين

-ألم في الصدر أو ضربات قلب غير طبيعية

الشعور بالتعب المفرط طوال الوقت

-الحمى وإرتفاع درجة الحرارة

-طفح جلدي أحمر مسطح مع حافة خشنة.

-صداع غير مبرر أو مستمر

-حركات رعشى لا يمكنك التحكم فيها في يديك أو قدميك أو أجزاء أخرى من الجسم.

-نتوءات صغيرة تحت الجلد .

-تورم واحمرار اللوزتين .

علاج الحمي الروماتيزمية

المضادات الحيوية

الأدوية المضادة للالتهابات

علاجات أخرى: في الحالات المتأخرة قد تحتاج إلى جراحة القلب أو علاجات المفاصل لعلاج المضاعفات الخطيرة.

كيف يمكنك الوقاية من الحمى الروماتيزمية؟

يعد علاج التهاب الحلق والحمى القرمزية مبكرًا أمرًا ضروريًا، للوقاية من الحمى الروماتيزمية.

-اغسل يديك كثيرًا وبصورة جيدة بالماء والصابون.

-استخدم منديل ورقي عند السعال والعطس.

كيف تؤثر الحمى الروماتيزمية على القلب؟

لا تؤثر الحمى الروماتيزمية على القلب دائمًا، ولكن عندما يحدث ذلك، يمكن أن يتلف أنسجة القلب، وخاصة صمامات القلب، وقد تؤدي الحمى الروماتيزمية إلى تلف دائم في القلب.

إذا تسببت الحمى الروماتيزمية في إصابة أحد صمامات القلب، فقد يوصي طبيبك بإجراء جراحة لإصلاح الصمام المصاب أو استبداله.