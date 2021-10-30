الهيلوين.. بين الحلال والحرام

عيد الهالوين في الأصل هو احتفال وثني كان يقام في نهايه شهر أكتوبر سنويًا، تصادف تزامنه مع مهرجان سمحين الديني الكاثوليكي ليسبق بيوم واحد عيد القديسين في أول نوفمبر من كل عام ومع مرور الزمن احتفل الأخوة المسيحيون في كافه أنحاء العالم بالعيدين معًا.

كانت أسطورة الحضارة الغيلية البريطانية القديمة تقول أن نهاية الصيف هو الوقت الذي يتداخل فيه عالم الأموات بالعالم الحقيقي (حاجة كده زي يوم القيامة) وتختلط أرواح الأموات بأرواح الأحياء، وكان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة وطردها.

مع الوقت تطور الاحتفال عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء تنكرية مخيفة علي سبيل الدعابة لإخافه الجيران والأصدقاء، وراقت الفكرة للكبار أيضًا فاضافوا فاكهة القرع العسلي (اليقطين) إلي الاحتفال به بتفريغه وإنارته وتلونيه بألوان مختلفة.

أنتشرت فكرة عيد الهالوين في أوروبا ثم انتقلت إلي الولايات الأمريكية وكندا ومنهم إلي جميع أنواع العالم يحتفل فيه الناس بإرتداء ملابس غريبة مضحكة أو مخيفة، إلي هنا والأمور طبيعية لكن ولأننا مختلفون أثار بدء الإحتفال بعيد الهالوين في مصر حفيظه شيوخنا الأفاضل.

استمعت لفضيلة الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوي الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وهو رجل متزن سمح الوجه يشع وجهه نورًا، قال فضيلته إن عيد الهالوين يسمى بعيد (الرعب) عند الغرب وبمنتهي الأدب أضاف مؤكدًا أنه من العادات الغربية التي يوجد لها بدائل أفضل منها في الإسلام.

ونبه فضيله الشيخ عويضة في إجابته عن سؤال: ما حكم عيد الهالوين؟، على ضرورة الانتباه إلى ما يبث وما ينشر إلينا من عادات غربية ونتساءَل هل تتفق مع أصولنا الشرقيّة أم لا.. مشددًا على أن عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامي وأن عندنا في تراثنا كل ما هو خير وأفضل منه.. الرجل لم يبيح ولم يحرم بل قال رأيه بهدوء وترك لنا حرية الاختيار.

ولكن بالرجوع لفتوي المرحوم عبدالعزيز بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء بالسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي والمفتي الأكبر حتي وفاته كانت الصدمه الكبري، قال فضيلته في سؤال عن احتفال المسلمون مع أخوتهم المسيحيون بأعيادهم : "لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك لأن (من تشبه بقوم فهو منهم) والرسول ﷺ حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم.

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء لأنها أعياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها".

هذه الفتوي هي التي يؤمن بها السلفيون والوهابيون عن ظهر قلب وهي التي حرمت عليهم معايدة أشقائهم المسيحيون في الوطن في أي مناسبه دينية وتجاوز ذلك تحريم أعياد الميلاد وعيد الأم وعيد الحب وأي عيد غير إسلامي.

وهذا هو الفرق بين سماحة الدين الإسلامي المتمثلة في فضيلة الشيخ عويضة وبين تشدد وتطرف شيوخ الوهابية والسلفية وما أكثرهم .

بتولي محمد بن سلمان زمام القيادة في المملكة العربية السعودية تغيرت الكثير من الأمور وبدأ عتاه المشايخ هناك إعادة النظر في فتاويهم المتشددة.. نتمني من الله أن يلين عقول المتشددين عندنا.. وقانا الله من الفتنه وهدانا لتعاليم ديننا الصحيح.