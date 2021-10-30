السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كوبيش»: لجنة «5+5» بذلت جهودًا حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

المبعوث الأممى
المبعوث الأممى

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السبت، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت كوبيش إلى أن اجتماع السبت و الاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

ونقلت البعثة الأممية عن كوبيش قوله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة إن جهود اللجنة جاءت بغية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من الحفاظ على استمراره وفتح المجال الجوي وتبادل المحتجزين وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي وفتح الطريق الساحلي.

وأعرب كوبيش عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار تماما احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.

وأوضح كوبيش أنه يعول على التعاون الكامل للمشاركين في الاجتماع، وكذا دعم الاتحاد الإفريقي في هذا المسعى، معبرا عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل.

وبدأت، قبل قليل، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في القاهرة، لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ومن المقرر أن تستمر تلك الاجتماعات لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين أمنيين عن دول جوار الجنوب الليبي (تشاد، السودان، والنيجر)، وممثلين عن البعثة الأممية إلى ليبيا، فضلًا عن مسؤولين مصريين.

وتناقش الاجتماعات ملف المرتزقة والميليشيات المسلحة، حيث ترى القاهرة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، ضرورة وضع جدول زمني لخروج العناصر المسلحة من الجنوب الليبي، وتسليم تلك العناصر إلى بلدانهم، في إطار خطة عامة وشاملة تهدف إلى تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة.

ليبيا الامم المتحدة الميعوث الأممى لجنة 5 5 اخراج المرتزقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

براءة المتهم بالتحرش بفتاة فى محطة مترو السادات

رئيس الوزراء: ما تحقق فى العلمين الجديدة نتاج 4 سنوات من العمل الشاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين