«كوبيش»: لجنة «5+5» بذلت جهودًا حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السبت، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت كوبيش إلى أن اجتماع السبت و الاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

ونقلت البعثة الأممية عن كوبيش قوله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة إن جهود اللجنة جاءت بغية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من الحفاظ على استمراره وفتح المجال الجوي وتبادل المحتجزين وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي وفتح الطريق الساحلي.

وأعرب كوبيش عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار تماما احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.

وأوضح كوبيش أنه يعول على التعاون الكامل للمشاركين في الاجتماع، وكذا دعم الاتحاد الإفريقي في هذا المسعى، معبرا عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل.

وبدأت، قبل قليل، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في القاهرة، لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ومن المقرر أن تستمر تلك الاجتماعات لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين أمنيين عن دول جوار الجنوب الليبي (تشاد، السودان، والنيجر)، وممثلين عن البعثة الأممية إلى ليبيا، فضلًا عن مسؤولين مصريين.

وتناقش الاجتماعات ملف المرتزقة والميليشيات المسلحة، حيث ترى القاهرة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، ضرورة وضع جدول زمني لخروج العناصر المسلحة من الجنوب الليبي، وتسليم تلك العناصر إلى بلدانهم، في إطار خطة عامة وشاملة تهدف إلى تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة.