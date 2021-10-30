مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في حلوان: «مسك سلك عريان»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إلى أهلية وجيران طفل لقى مصرعه إثر صعق كهربائي، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان محافظة القاهرة، وأكد شهود العيان عدم وجود شبهة جنائية وأن الطفل توفى عقب ملامسه سلك كهرباء عاري بدون عازل، مما أسفر عن وفاته في الحال.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل شقته بمنطقة المشروع الأمريكي بمدينة حلوان، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة طفل يدعى يوسف 10 سنوات، إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل بعدما أثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.