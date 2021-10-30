لا شبهة جنائية.. العثور على جثة «مسنة» بعد 3 أيام من وفاتها بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة الهرم بعد 3 أيام من وفاتها، وأكدت معاينة الجثمان وتقرير الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد به شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي منطقة الهرم بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالمنطقة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة لمسرح البلاغ وبكسر باب الشقة عثر على جثة قاطنتها في حالة تعفن.

وكشفت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة مر على وفاتها أكثر من 3 أيام ما أدى لدخول جثتها في بداية التعفن وانبعاث رائحة كريهة منها.

كما أن المتوفاة تقيم بمفردها، وتم استدعاء مفتش الصحة الذي قرر أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة طبيعية لكبر سن السيدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.