«المونيتور» يسلط الضوء على الاكتشافات الأثرية الجديدة بالأقصر

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تم العثور عليها أسفل قصر توفيق باشا أندراوس في مدينة الأقصر التاريخية واعتبر أن تعزز قطاع السياحة.

آثار تعود للعصر البيزنطي

وكشفت بعثة أثرية مصرية تعمل في موقع قصر توفيق باشا - الذي تم هدمه مؤخرًا - النقاب عن عدد من القوارير والمصابيح التي تعود إلى العصر البيزنطي.

وقال مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، في 17 أكتوبر: إن هذا الاكتشاف هو واحد من سلسلة في مدينة الأقصر جنوب مصر، وقال إن الحفريات جارية في الموقع.

وقال الباحث الأثري بوزارة الآثار المصرية أحمد عامر ، إن الاكتشافات تمثل مرحلة جديدة في علم الآثار.

وقال إن الاكتشافات الأخيرة تقدم تفاصيل جديدة عن حياة قدماء المصريين، على الصعيدين الديني والعلماني، وأشار إلى كمية كبيرة ومتنوعة من الآثار التي تم اكتشافها في منطقة سقارة جنوب القاهرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف عامر أيضا: أنه تم العثور في مدينة الأقصر على المدينة المفقودة أو "المدينة الذهبية".

وقال إن جميع الآثار التي تم اكتشافها تعزز العلم والسياحة على حد سواء ، والعديد من الاكتشافات الأثرية يتم فحصها علميا ولكن لا يتم عرضها على السائحين.

وقال عامر إن الاكتشافات الحديثة الأخرى في قصر توفيق باشا أندراوس تشمل مجموعة من العملات البرونزية الرومانية وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم. قال إن المصابيح مصنوعة من مواد مختلفة ، وربما يكون الفخار هو الأكثر شيوعًا.

وبحسب عامر فان المصابيح التي تم العثور عليها تصور مشاهد مختلفة للحياة اليومية وصور حيوانات وزخارف نباتية متغيرة .