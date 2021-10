قصة «إدريس» الشاب الأفريقي الفقير مع الثري «فيليب» بمركز الجزويت الثقافي

ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم، عرض للفيلم الفرنسي الروائي الطويل، The Intouchables أو المنبوذون"، وذلك في إطار فعاليات نادي سينما الجزويت.

وفيلم "المنبوذون"، إنتاج فرنسي عام 2011 وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة، من إخراج أوليفييه نقاش، إيريك توليدانو. وبطولة كل من: عمر سي، فرانسوا كلوزيه، أودري فلورت، آن لي ني.

تدور أحداث فيلم "المنبوذون"، حول "فيليب"، رياضي سابق وبطل في القفز بالمظلات، حقق ثراءا فاحشا من هوايته، ولكن في لحظة ما تنقلب حياته رأسا علي عقب، عندما يتعرض لحادث خلال قفزه بالمظلة، فينتج عنه شلل لكامل جسمه، ويصبح قعيد كرسي متحرك.

تلجأ عائلة "فيليب" إلي الاستعانة بالشاب "إدريس" كمرافق له ، وهو واحد من المهاجرين الأفارقة إلي فرنسا، ويعيش في حي فقير، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم في التصاعد، والصراع الذي يعيشه فيليب بعدما تحول من بطل رياضي ملء السمع والأبصار، إلي جسد هامد مشلول يعتمد علي غيره في كل تفاصيل حياته مما يحول حياته إلي جحيم وكره لها، إلا أن ظهور "إدريس" يغير من نظرته السوداء للحياة، ويرجع إليه إيمانه بها ويتقبل مصيره.

قد اقتبست السينما الأمريكية قصة فيلم المنبوذون، وقدمتها في العام 2016 تحت عنوان Me Before You.

ــ "ماما روما" علي شاشة نادي سينما جزويت القاهرة

في سياق متصل، ينظم نادي سينما جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، بمقره الكائن في شارع المهراني بالفجالة، في السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا، عرض للفيلم الإيطاليMama Roma أو "ماما روما".

وفيلم "ماما روما"، إنتاج إيطالي عام 1962 وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة. من تأليف وإخراج بيير باولو بازوليني. ورشح الفيلم إلي جائزة الأسد الذهبي، وكأس فولبي لأفضل ممثلة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة ليلي متقاعدة تدعي "ماما روما"، مفعمة بالحياة ولكن بألم، عنيفة ولكنها بسيطة ذات ضحكة جذابة، قوية وحساسة، قال النقاد عن شخصيتها بأنها المعادل الأنثوي لــ"زوربا".

بعد أن تخلصت "ماما روما"، من قوادها "كارماين" من خلال زواجه، أصبحت حرة وانتقلت من ريف روما إلى المدينة وأصبحت تطلق على ابنها بأنه قوادها الجديد.

ماما روما تريد أن تعيش حياة جديدة وأن تترك العهر، فتشتري كشكا وتبيع الخضراوات في الساحة العامة، ويتحول مسار الفيلم إلى محاولات أم لضمان مستقبل ابنها وتخليصه من حياة عاشتها في السابق.