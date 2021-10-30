كوريا الجنوبية تودع رئيسها الأسبق «روه تيه وو» بجنازة رسمية

ودعت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، الرئيس الأسبق روه تيه وو، لتختتم بذلك جنازة رسمية استمرت خمسة أيام لزعيم قوبل بانتقادات وإشادة على دوره في تنظيم انقلاب ثم في التحول الديمقراطي.

وبدأت مراسم جنازة روه، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر 88 عامًا، الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، في ساحة السلام في الحديقة الأوليمبية شرق سول، وهو مكان رمزي بالنسبة له، حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1988 في سول بنجاح خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن رئيس الوزراء كيم بو كيوم، رئيس لجنة الجنازة الحكومية، قوله في كلمة لتأبين الرئيس الراحل إن "جنازة اليوم يجب أن تكون مناسبة للحداد على المتوفى، ومناسبة للتفكير في تاريخ جديد، تاريخ للحقيقة وتاريخ للمصالحة والوحدة".

وخلف روه، وهو جنرال سابق، الرئيس الأسبق تشون دو هوان بعد مساعدته في الاستيلاء على مقاليد السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979.

ومع انتشار المظاهرات المؤيدة للديمقراطية على نطاق واسع في أنحاء البلاد في عام 1987، قبل روه الدعوات إلى نظام رئاسي مباشر، وانتخب رئيسًا في وقت لاحق من نفس العام عبر التصويت المباشر.

وفي عام 1996، أدين روه وتشون بالفساد والتمرد لدورهما في الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1979، والقمع الوحشي لانتفاضة 1980 المؤيدة للديمقراطية في مدينة جوانج جو بجنوب غرب البلاد.

وصدر حكم على روه بالسجن 17 سنة وغرامات تقدر بنحو 260 مليار ون (223 مليون دولار)، وتم العفو عنه في عام 1997.

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 2100 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من تخفيف إجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 2104 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19»، من بينها 2089 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 362639، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.