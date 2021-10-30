«الدواء الأمريكية» توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لـ«كوفيد-19» من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وتعد الموافقة واحدة من الخطوات الأخيرة اللازمة لتطعيم 28 مليون طفل ضد فيروس كورونا، والآن يجب أن توافق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكي تتم عملية توزيع اللقاحات.

وستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض و الوقاية منها خلال أيام لمناقشة التوصيات السريرية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى "تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية".

وأظهر لقاح فايزر بيونتيك المضاد لـ«كوفيد-19» فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية لأطفال تتراواح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت، أمس الخميس، 2124 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 360 ألفًا و536 إصابة، بالإضافة إلى 2817 وفاة.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.