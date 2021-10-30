السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 30 أكتوبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل 

مهنياً: يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل، ويسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة 

عاطفياً: يسمح لك هذا اليوم بمعالجة بعض الشؤون العالقة، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسم، لا تحاول معالجته بنفسك، بل استشر طبيبك أولاً.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد.

 

الثور 

مهنياً: لا تظهر ضعيفاً أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها.

عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكنك تحافظ على هدوء أعصابك وتتصرف مع الشريك بالشكل اللائق. 

صحياً: لا تعقّد الأمور كثيراً، فأنت لست مضطراً إلى مجاراة الآخرين في مشاريعهم المرهقة

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

 

الجوزاء

مهنياً: تحضر الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت وتستفيد منها في مجالك المهني 

عاطفياً: الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك. 

صحياً: تغير نمط نظامك الغذائي وتقرر منذ اليوم الابتعاد عن كل ما هو غير صحي.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

 

السرطان

مهنيا: يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً.

عاطفياً: قد تضطرّ إلى الانشغال عن الشريك بسبب بعض المسؤوليات الشخصية التي تطرأ فجأة، الأمر الذي يثير استياء الحبيب وتذمّره منك، فيتّهمك باللامبالاة والأنانية. 

صحياً: رغبتك في ممارسة الرياضة لن يعوّقها أحد، وتواظب عليها على الرغم من كثرة انشغالاتك. 

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

 

الأسد 

مهنياً: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.

عاطفياً: تعش يوم عاطفي بامتياز يرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.

صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

 

العذراء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلباً عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل. 

عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما أكثر. 

صحياً: وضعك الصحي جيد لأنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

 

الميزان

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة. 

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يجعلك تشعر بالتحرر من بعض القيود ويطلق العنان للتعبير عن مشاعرك الإيجابية عليك وعلى الشريك. 

صحياً: يتأكد لك يوماً بعد يوم أن السباحة رياضة مفيدة جداً وتريحك نفسياً كثيراً.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

 

العقرب

مهنياً: يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل، ونجاحك يثير غيرة الآخرين فكن حذراً.

عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده طمعاً واستخفافاً بك واستضعافك، وهذا بات لا يحتمل إطلاقاً.

صحياً: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصاً في العمل.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

 

القوس 

مهنياً: يملأك هذا اليوم شغفاً وحضوراً وتألقاً، وتستعد لسفر في هذه الأثناء، أو تطرق باب مغامرة جديدة وتجربة مميّزة. 

عاطفياً: ثق بالحبيب ولا تختبر حبه لك، وقد تفاجأ بمصارحته لك بحقيقة مشاعره، فتحتار حينها كيف تعبر له عن حبك الكبير. 

صحياً: تدرك حجم الخطر الذي قد تعرض نفسك له، ومع ذلك تستمر في غيك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

 

الجدي 

مهنياً: تخوض مجالاً جديداً في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلاً، فكن مستعداً لتحدّيات جديدة ومواجهات عاصفة مع أصحاب الخبرة. 

عاطفياً: يوم مهم للعلاقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً. 

صحياً: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

 

الدلو

مهنياً: يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً. 

عاطفياً: كل المعطيات تشير الى قدرة الشريك على التحمّل، لكن ذلك قد يكون لمدة معينة قبل أن يفجر بركان غضبه وتطالك حممه.

صحياً: تقرر السفر مع الشريك إلى إحدى الجزر الجميلة للقيام بمغامرات شيقة.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

 

الحوت 

مهنياً: تكثف من نشاطاتك وتكثر مواعيدك وتزداد أسهم شعبيّتك، حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ونفذ المهام الموكلة إليك فقط.

عاطفياً: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحة العلاقة.

صحياً: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

جميع الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت عالمة الفلك جاكلين عقيقي عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-10-2021

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 30 أكتوبر 2021

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية