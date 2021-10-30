طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل بمقطورة أمام مدخل قرية عرابي بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي مما أسفر عن إصابة قائدها وارتباك في حركة المرور، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية- الصحراوي "اتجاه القاهرة" قبل مدخل قرية عرابي بدائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر اصطدامها بعمود إنارة وعدد من البلدورات.

أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.



وتسبب الحادث في تلف كامل لعمود إنارة و4 حواجز خرسانية، وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.