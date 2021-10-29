الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دراسة: التدخلات النفسية والاجتماعية قد تساعد في منع انتكاس الفصام

انتكاس الفصام
انتكاس الفصام

أكد علماء ألمان، أن التدخلات النفسية والاجتماعية تعد أمرًا فعالًا لمنع الانتكاس فيما يتعلق بمرض الفصام.

واستند العلماء في كلية الطب جامعة "ميونيخ" إلى تحليل 72 دراسة متضمنة 10 آلاف و364 مشاركًا، حيث وجدوا أنه في عام واحد، من خلال تدخلات الأسرة وبرامج الوقاية من الانتكاس والعلاج السلوكي المعرفي، والتثقيف النفسي للأسرة، والتدخلات المتكاملة، والتثقيف النفسي للمريض قللت من الانتكاس أكثر من العلاج كالمعتاد.


وقال العلماء: "وجدنا فوائد قوية في الحد من مخاطر الانتكاس للتدخلات الأسرية، والتثقيف النفسي للعائلة، والعلاج السلوكي المعرفي.. يجب أن تكون هذه العلاجات أول تدخلات نفسية اجتماعية يجب مراعاتها في العلاج طويل الأمد لمرضى الفصام".

المانيا الفصام ميونيخ

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