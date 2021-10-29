تفاصيل تحضيرات اللجنة العسكرية الليبية لاجتماع القاهرة

كشفت مصادر، اليوم، تفاصيل تحضيرات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، لاجتماع السبت، في القاهرة.

وأفادت مصادر مطلعة لقناة العربية الحدث، اليوم، بأن المباحثات سترتكز على وضع جداول زمنية لعمليات خروج المرتزقة.

وأضافت أنها ستبحث أيضاً سبل تفكيك الميلشيات المسلحة وتجفيف منابع التمويل الخاصة بهم، مع إعطاء مهلة لتسليم الأسلحة والتعامل معها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية فقط.

كما كشفت المعلومات أن ترحيل المرتزقة سيكون على دفعات خارج البلاد قبل الانتخابات، مع رفض أي مقترحات تدعو لدمج عناصر أجنبية في مؤسسات الدولة.

وأيضاً تحديد الجهات التي تقوم بتعطيل عمليات الترحيل أو التمويل وفرض عقوبات عليها، حيث ستتم عمليات الخروج وفقاً لخطوات اللجنة 5+5، مع ضمان ترحيل أكبر فوج من الأفارقة أولاً ثم لجنسيات الأخرى.

ومن ضمن النقاشات أيضاً، التنسيق مع دول الجوار لتأمين الحدود وقت الانتخابات.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أنه سيكون هناك مشاورات حول ضرورة تأمين الحدود لمنع عمليات تهريب السلاح ومنع وصوله لعناصر إرهابية في البلاد.