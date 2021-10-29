الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندى يدعو إلى جبهة موحدة لمواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف

جستن ترودو
جستن ترودو

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إلى إيجاد جبهة موحدة في مواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف أثناء زيارته لهولندا.
وحث رئيس الوزراء الكندي، خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان الهولندي في لاهاي، على تبني التعددية في مواجهة تصاعد الشعبوية والتطرف، وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية، داعيا إلى "مرحلة جديدة من الشراكة" بين كندا وهولندا لِمواجهة "عالم لا يمكن التنبؤ به".
وأشار ترودو إلى تحرير هولندا من النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن البلدين الحليفين مؤهلان للعمل معا لمواجهة عدد من التحديات المشتركة، ومنها تنامي التطرف عبر الإنترنت وعدم المساواة والتهديد الوجودي الذي يشكله التغير المناخي.
وتابع رئيس الوزراء الكندي، في خطابه الذي استمر 20 دقيقة، أن هولندا وكندا كصديقين وحليفين وشريكين عبر الأطلسي، يتقاسمان التزامهما بمستقبل أكثر إشراقا يريدان رؤيته، وقيم تقدمية توصل إليه.


وعلى صعيد آخر.. سجلت كندا 3031 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 37 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و709 آلاف و167 إصابة، والوفيات إلى 28 ألفا و838 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 58 مليونا و271 ألفا و292 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أوتاوا رئيس الوزراء الكندى كندا ترودو

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وائل لطفي

عدو الفساد

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