الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تطبق قواعد المناطق عالية الخطورة بعدوى كورونا على سلوفاكيا

كورونا على سلوفاكيا
كورونا على سلوفاكيا

تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق قواعد التعامل مع المناطق شديدة العدوى بفيروس كورونا مع سلوفاكيا بدءا من يوم الأحد المقبل.
أعلن ذلك اليوم الجمعة معهد روبرت كوخ الألماني.
 وبمقتضى ذلك سيفرض على كل شخص عائد من سلوفاكيا ولم يتم تطعيمه بالكامل أو تعافيه من المرض البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أو البقاء فيه خمسة أيام مع إجراء فحص بنتيجة سلبية.
وحتى الآن فإن ليتوانيا ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا وسلوفينيا فقط هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها القواعد المذكورة.
في  المقابل تندرج حوالي 70 دولة حول العالم كليا أو جزئيا في قائمة المخاطر الخاصة بمعهد روبرت كوخ.
وسيتم يوم الأحد إلغاء كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية من هذه القائمة.
يتم تصنيف البلدان والمناطق ذات الإصابة العالية بعدوى كورونا على أنها مناطق عالية الخطورة وفق تصنيف السلطات الصحية الألمانية.
لكن لا تعتبر فقط أرقام الإصابة هي الأمر الحاسم في هذا التصنيف، بل هناك معايير أخرى مثل سرعة انتشار الفيروس ودرجة العبء على النظام الصحي أو نقص البيانات المتاحة عن العدوى في بلد ما.

ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
 وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

النظام الصحي الحكومة الألمانية سلوفاكيا كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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