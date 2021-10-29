«إيرباص» تجرى رحلة اختبار باستخدام وقود حيوى بنسبة 100%

أجرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" تجربة على طائرة مزودة بالكامل بوقود مستدام.

وقالت المجموعة اليوم، إن طائرة الاختبار «إيه 319 نيو» أقلعت في اليوم السابق بمنطقة تولوز مستخدمة وقود طيران مستدام "ساف".

ويتم إنتاج "ساف" بالأساس من الكتلة الحيوية مثل النباتات العشبية غير المستخدمة وزيوت الطهي.

ويمكن لمثل هذه الأنواع من الوقود الحيوي أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنها أكثر تكلفة حاليًا بشكل كبير عن الوقود العادي.

وتتعاون إيرباص بشأن المشروع مع مجموعة "سافران" للتكنولوجيا، وشركة داسو لصناعة الطائرات، ومركز أبحاث الفضاء الفرنسي "أونيرا" ووزارة النقل الفرنسية.

وتتوقع أن تنشر نتائج الرحلة والاختبارات الأرضية باستخدام وقود حيوي بنسبة 100% العام المقبل.