السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة توضح العلاقة بين الحرمان من النوم وطريقة المشى

الحرمان من النوم
الحرمان من النوم

وجدت دراسة جديدة، أن الأشخاص المحرومين من النوم قد يواجهون صعوبة في المشي، حيث تتحسن مشيتهم إذا حصلوا على ست ساعات على الأقل من الراحة كل ليلة.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت الدراسة أن الأشخاص المحرومين من النوم يمكنهم في الواقع تحسين طريقة مشيهم من خلال الحصول على عدد ساعات جيد من النوم.

 

وأشار البحث الذي قام به العلماء في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا والذي أجري على عدد من الطلاب من جامعة "ساو باولو"، وجدت أن الناس الذين يحصلون على أقل من الكمية الموصى بها من النوم لديهم صعوبة في المشي، تؤثر في نهاية المطاف علي خطوة الشخص.

 

وباستخدام متطوعين من الطلاب على مدار 14 يومًا، وجد الباحثون أنه كلما قل النوم الذي يحصل عليه الطالب في المتوسط ​​، ست ساعات في الليلة، تقل قدرتهم على التحكم عند المشي.

 

ومع ذلك، فإن الطلاب الذين حصلوا على نوم أقل من المثالي خلال الدراسة، لكنهم كانوا قادرين على النوم في عطلات نهاية الأسبوع، كان أداءهم أفضل من أولئك الذين حصلوا على نوم إضافي.

 

دراسة توضح العلاقة بين الحرمان من النوم وطريقة المشي

 

من جانبه، قال أحد مؤلفي الدراسة، هيرمانو كريبس، أنه لم يكن من الواضح أن الأنشطة التلقائية تقريبًا مثل المشي ستتأثر بقلة النوم، فالطلاب الذين استيقظوا من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع كان أداءهم أفضل أثناء المشي.

 

واعتقد الباحثون سابقًا أن المشي عملية تلقائية، حيث يتطلب المشي في الواقع تدخلًا دماغيًا أكثر قليلاً مما كان يُعتقد سابقًا، حيث حدد الباحثون مشية الناس وآليات المشي في محاولة للمساعدة في إنشاء روبوتات لمرضى السكتة الدماغية.

 

وكتب الباحثون في الدراسة، أن النتائج تشير إلى أن الحرمان الجزئي أو الكلي من النوم يؤدي إلى انخفاض في الأداء في التحكم الحسي الحركي في المشي. 

 

وخلال الدراسة، أدخل الباحثون جميع المجموعات المشاركة إلى المختبر، وطُلب منهم المشي على جهاز المشي بنفس السرعة مع تشغيل المسرع في الخلفية وطُلب من الطلاب مواكبة السرعة ورفع السرعة وتغييرها قليلاً.

ديلي ميل السكتة الدماغية ديلى ميل البريطانية ساو باولو الحرمان من النوم صحيفة ديلي ميل البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

البحرين تطلب من السفير اللبنانى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

سعد الحريرى: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية