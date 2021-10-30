دراسة توضح العلاقة بين الحرمان من النوم وطريقة المشى

وجدت دراسة جديدة، أن الأشخاص المحرومين من النوم قد يواجهون صعوبة في المشي، حيث تتحسن مشيتهم إذا حصلوا على ست ساعات على الأقل من الراحة كل ليلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت الدراسة أن الأشخاص المحرومين من النوم يمكنهم في الواقع تحسين طريقة مشيهم من خلال الحصول على عدد ساعات جيد من النوم.

وأشار البحث الذي قام به العلماء في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا والذي أجري على عدد من الطلاب من جامعة "ساو باولو"، وجدت أن الناس الذين يحصلون على أقل من الكمية الموصى بها من النوم لديهم صعوبة في المشي، تؤثر في نهاية المطاف علي خطوة الشخص.

وباستخدام متطوعين من الطلاب على مدار 14 يومًا، وجد الباحثون أنه كلما قل النوم الذي يحصل عليه الطالب في المتوسط ​​، ست ساعات في الليلة، تقل قدرتهم على التحكم عند المشي.

ومع ذلك، فإن الطلاب الذين حصلوا على نوم أقل من المثالي خلال الدراسة، لكنهم كانوا قادرين على النوم في عطلات نهاية الأسبوع، كان أداءهم أفضل من أولئك الذين حصلوا على نوم إضافي.

دراسة توضح العلاقة بين الحرمان من النوم وطريقة المشي

من جانبه، قال أحد مؤلفي الدراسة، هيرمانو كريبس، أنه لم يكن من الواضح أن الأنشطة التلقائية تقريبًا مثل المشي ستتأثر بقلة النوم، فالطلاب الذين استيقظوا من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع كان أداءهم أفضل أثناء المشي.

واعتقد الباحثون سابقًا أن المشي عملية تلقائية، حيث يتطلب المشي في الواقع تدخلًا دماغيًا أكثر قليلاً مما كان يُعتقد سابقًا، حيث حدد الباحثون مشية الناس وآليات المشي في محاولة للمساعدة في إنشاء روبوتات لمرضى السكتة الدماغية.

وكتب الباحثون في الدراسة، أن النتائج تشير إلى أن الحرمان الجزئي أو الكلي من النوم يؤدي إلى انخفاض في الأداء في التحكم الحسي الحركي في المشي.

وخلال الدراسة، أدخل الباحثون جميع المجموعات المشاركة إلى المختبر، وطُلب منهم المشي على جهاز المشي بنفس السرعة مع تشغيل المسرع في الخلفية وطُلب من الطلاب مواكبة السرعة ورفع السرعة وتغييرها قليلاً.