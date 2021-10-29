«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تمت زراعتها في هذا الموسم.

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- رش إكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء تقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والأكاروسات.

6- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

7- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس في باقي الأشجار التي لم يتم دهانها في أكتوبر.

8- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

ثانيًا: التسميد

أ- تسميد أشجار المانجو التي تروى بالغمر

إضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية من 6-8 مقاطف سماد بلدي متحلل للشجرة حسب عمرها وحجمها مع اضافة 1 كجم سوبر فوسفات +2/1 كجم كبريت زراعي وهي تضاف إما نثرًا في محيط ظل الشجرة أو في خنادق في اتجاهين حول الشجرة وتقلب الأسمدة مع الطبقة السطحية دون الإضرار بالجذور ثم تروي الأرض رية غزيرة للتخلص من ملوحة السماد العضوي.

ب- تسميد أشجار المانجو التى تروى بالتنقيط

في حالة الأراضي الجديدة والتي تروي بالتنقيط يتم استخدام سلفات الأمونيوم بمعدل 4 كجم/ فدان/ مرة، وكذلك سلفات البوتاسيوم بمعدل 3 كجم/ فدان/ مرة عن طريق السماد إلى جانب السماد العضوي كما سبق.

الرية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

الرية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان

الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان

الرية الرابعة: 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

الرية الخامسة:1 لتر حامض أميني للفدان

ج- التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي

600جم حديد مخلبى+ 600 جم زنك مخلبى +600جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

ملحوظة هامة

يتم رش منظم نمو في نصف الشهر والهدف منه هو تقليل الإجهاد الواقع على الأشجار نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

ثالثًا: برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري يومًا بعد يوم أو يتم الري اليومي، ولكن يتم خفض معدلات الري إلى النصف وزيادة الري في حالة انخفاض درجات الحرارة إلى حد الصقيع.

السنة الأولى 12 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 22 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 29 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعًا: برنامج المكافحة

أولًا: مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب كما سبق.

2- مكافحة الأكاروسات والتكتلات الزهرية برش فيرتيمك 1سم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء.

3- بداية مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

اكتلك بمعدل 1.5 سم / 1 لتر ماء + مادة ناشرة

ملحوظة هامة

تتم إضافة 250 جم استيموفول على المبيدات الحشرية لرفع كفاءة عملية الامتصاص أو يوريا بمعدل 250جم / 600 لترماء وتتم إضافة زيت معدني إلى مبيد الرش بدلًا من المادة الناشرة بمعدل 2سم / 1 لتر ماء.