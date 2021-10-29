«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار

ثانيا: التسميد

ا- تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالغمر:

1- إضافة السماد العضوي الجيد وبمعدل 10 م 3/ فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر.

2- إضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضاف اليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية.

ب- تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط:

1- إضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م 3/ فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور.

2- إضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح، وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء على دفعة واحدة.

ثالثا: برنامج الري

الري مرتين أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري إلى 25-30 يوما للأشجار التي تروي بالغمر.

السنة الأولى 7 لترات/ الشجرة.

السنة الثانية 8 لترات/ الشجرة.

السنة الثالثة 20 لترا/ الشجرة.

السنة الرابعة 25 لترا/ الشجرة.

السنة الخامسة 35 لترا/ الشجرة.

السنة السادسة 50 لترا/ الشجرة.

أكثر من 7 45 لترا/ الشجرة.