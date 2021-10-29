بايدن وماكرون يجتمعان لأول مرة منذ أزمة الغواصات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن فرنسا شريك مهم، مضيفا أنه كان يعتقد أنها على علم بصفقة الغواصات مع أستراليا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول اجتماع لهما منذ أزمة الغواصات.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في روما قبيل قمة مجموعة العشرين في إيطاليا المقررة السبت المقبل.

اللقاء يأتي فيما تسعى واشنطن جاهدةً لتدوير الزوايا بعد التوتر الدبلوماسي الشديد مع فرنسا بسبب شراكة استراتيجية أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى فسخ كانبيرا عقد شراء غواصات فرنسية.