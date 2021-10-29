الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بيع 17 محلاً تجاريًا وصيدليتين بالمزاد العلني في مدينة بدر

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع  17 محلاً تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدليتين بمشروعى سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والاسكان الاجتماعى بمنطقة البنفسج بالحى الخامس، وذلك فى جلسة المزاد العلنى  بمقر جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه لأول مرة فى تاريخ مدينة بدر يصل سعر بيع المتر مربع فى المحال بمنطقة الإسكان الاجتماعى بحي البنفسج بقيمة  186800 جنيه للمتر المسطح، بينما وصل سعر المتر فى المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة  123500 جنيه للمتر.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت - مطعم - فرن - مجمدات - حدايد وبويات - ألبان ومنتجاتها - مشويات وأسماك - مطعم وكافتيريا - مجمدات - حدايد وبويات).

وأكد المهندس عمار مندور، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات لسكان المناطق المختلفة بمدينة بدر،  وذلك حرصاً من الجهاز على تلبية احتياجات المواطنين.

العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الإسكان الاجتماعى المجتمعات العمرانية مدينة العبور موسم الشتاء

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وائل لطفي

عدو الفساد

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