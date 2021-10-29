الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 36 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم 36 ألفًا و935 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، إلى 21 مليونًا و76 ألفًا و554 جرعة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، في بيانٍ مقتضب أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على تفشي الوباء.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

وزارة الصحة كوفيد لقاح الصحة الإماراتية كورونا

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وائل لطفي

عدو الفساد

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