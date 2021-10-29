افتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بنصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد الأمبركاب الكبير بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وذلك بحضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى".

افتتاح مسجد الأمبركاب

ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 53 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

افتتاح مسجد الأمبركاب

وأشار إلى أنه يتم التشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد ، وخاصة مع فتح دورات المياه العمومية ، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.