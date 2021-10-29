حادث سيارة يكشف «صفقة مخدرات» في أسوان

شهدت قرية العدوة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وتحديدًا عند مدخل الشيخ مصطفي انقلاب سيارة ملاكي بالترعة، وعلى الفور فر الموجودين بها وسط زراعات القصب، وأثناء تفتيش السيارة تبين وجود كميات من المخدرات.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بقرية العدوة بمركز إدفو، وتحديدًا عند مدخل الشيخ مصطفى، وأن أثناء مرور أمين شرطة تابع للمركز من المنطقة لاحظ هروب شخصين من السيارة إلى زراعات القصب بشكل يثير القلق، الأمر الذي استدعى نزوله إلى السيارة وفحصها، تبين وجود كميات من المخدرات.

وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة إدفو، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم استدعاء ونش لرفع السيارة وتم اصطحابها للمركز، ويباشر ضباط المباحث تحرياتهم، للوصول إلى أصحابها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

جدير بالذكر أن نجحت ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، من القبض على 4 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو واسلحة نارية.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت إخطارًا يفيد بحيازة مجموعة من الأشخاص لكميات من المخدرات والأسلحة، وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة وتجديد أماكنهم، وتوجهت القيادات الأمنية إلى المكان وتمكنت من القبض على4 متهمين و بحوزتهم كمية من البانجو تزن (1.650) كيلو جرام، و(3.200) كيلو جرام حشيش، بالإضافة إلى (600) جرام أفيون، وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

ويأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي إطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.