الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة قطع حديدية من أحد الكباري في النزهة

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

قررت نيابة النزهة، حبس تشكيل عصابى تزعمه تاجر وعاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة قطع حديدية من أحد الكبارى في منطقة النزهة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما (قطعة حديدية كبيرة – عتله حديدية).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكبارى المستحدثة بالمنطقة محل الضبط بأسلوب " الفك " باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليها، وعثر بحوزته على (26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكبارى المستحدثة – أسطوانة أكسجين مثبت بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم فى تقطيع القطع الحديدية المستولى عليها).

وبمواجهة عميلهما اعترف بشراء المضبوطات من المتهمين سالفى الذكر بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي تاجروعاطلين سرقة قطع حديدية النزهة

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وائل لطفي

عدو الفساد

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