القوى العاملة: تعيين 459 شابًا بأسوان خلال شهر سبتمبر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 459 شابًا، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 1502 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1095 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمةً في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عينت 456 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين 1843 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 814 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.