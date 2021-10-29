وزيرة البيئة: إجراءات قانونية تجاه 12 مزارعًا بسبب حرق قش الأرز

د. ياسمين فؤاد : فحص عادم ١٩٣٧٣ مركبة بمواقع متفرقة بمحافظات الجمهورية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة البيئة لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية وتعريفهم بأضرار حرقه، مشيرةً إلى الأنشطة التوعوية للأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة، بلغ عددها 14184 نشاط توعوي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، حيث قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بتحرير عدد 12 محضرا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز.

ووصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن - بالتعاون مع وزارة الزراعة - إلى حوالي 31.5 ألف طن، من عدد 317 موقعا لجمع قش الأرز.

وأشارت "فؤاد"، إلى أن الوزارة تستخدم أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر، لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 6514 منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 380، وتوقف عدد 4961 عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة، ومخالفة عدد 1173 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أشارت "فؤاد"، إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 19373 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد 15662 سيارة، ومخالفة 3711 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، عدد 376 بلاغًا تنوعت بين بلاغات عن قش أرز وصلت حوالي 52 بلاغا، وعدد 324 بلاغا عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.