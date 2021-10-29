خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر موقع دعم مصر

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لرغبة الملايين من الأسر الأكثر احتياجا في صرف حصصهم في السلع الغذائية المدعمة.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و الفئات المستحقة للإضافة للبطاقة التموينية و عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع الغذائية.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

يستطيع الملايين من أصحاب البطاقات التموينية في مصر الاستعلام عن بطاقاتهم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة التموينية.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...).

كتابة بيانات مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية المراد الاستعلام عنها.

الفئات المستحقة للإضافة للبطاقة التموينية

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب إضافة أبناء الأسرة الأكثر احتياجا من (الأرامل وكبار السن ممن ليس لديهم معاشات شهرية والأيتام والمطلقات المعليلات للأبناء بسبب هجر الزواج أو سجنه والعمالة الغير منتظمة التي تضررت بسبب جائحة كورونا) للبطاقة التموينية للحصول على السلع الغذائية المدعمة من الدولة وذلك وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي دعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رابط الاستعلام عن البطاقة التموينية المدعمة



عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع الغذائية



خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا لأكثر من 63 مليون مواطن من المستفيدين من منظومة التموين في مصر لتوضيح كافة الخدمات التي يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من خلالها حيث تصرف الدولة من خلال المنظومة التموينية سلع غذائية مدعمة من السكر والزيت والأرز والشاي والمكرونة والجبن و المربى والفول والعدس و مساحيق الغسيل والتنظيف الجاف للملابس وفقا لحصة كل فرد مقيد داخل المنظومة التموينية المدعمة وذلك لمراعاة حقوق المواطنين في المعيشة الكريمة في ظل غلاء الأسعار.