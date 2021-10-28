المصيلحي: ننتظر قرار الإسكان بنقل أصول محال التموين لتشغيلها

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ينتظر قرار وزارة الإسكان على الموافقة لنقل الأصول المحال التي تم تخصيصها في حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسلع تموينية وفارق نقاط الخبز لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة في المناطق التي تحتاج الخدمات التموينية.

أضاف وزير التموين، لـ"ألدستور"، أنه حال الموافقة على نقل الأصول سيتم تشغيل هذه المحال لصالح الوزارة لتوفير الاحتياجات لمواطنيها من السلع في المناطق التي تخلو من منافذ التموين.

في السياق، خاطب محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وزارة التموين لتشغيل المحال التي تم تخصيصها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية لتعمل كمنافذ توزيع السلع الغذائية وثلاث مكاتب التموين؛ للتخفيف على قاطني هذه المناطق ومساعدة هذه المناطق على التنمية.

طالب رئيس جهاز حدائق أكتوبر بموافاة الجهاز بموافقة وزارة المالية بنقل الأصول؛ لاستكمال الإجراءات مع الجهات المختصة.