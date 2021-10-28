وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز 59 قرشًا وجار تعديل المنظومة الجديدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل صرف الخبز محل سكن المواطن جاء بعد تلقى عددًا من الشكاوى تخص الصرف في بعض المناطق كالخصوص والمرج بمعدلات أعلى من البطاقات المسجلة، لافتًا إلى أننا نسعى إلى حُسن إدارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقًا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريًا و51 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

وردًا على سؤال بشأن بيع رغيف الخبز الحر استخراج 72% بسعر 50 قرشًا للرغيف قال الوزير"إنه لا يوجد رغيف أبيض يتم بيعه بسعر أقل من 75 قرشًا، وما يتم بيعه هو خبز مدعم يتم الحصول عليه من حصص المواطنين، لافتًا الى أن سعر كيلو الدقيق بلغ 7 جنيهات يتم من خلاله انتاج 12 رغيفا، فالبتالي لا يوجد مبرر لبيعه بسعر أقل من التكلفة.

وفيما يتعلق بإعادة تسعير الخبز، أكد المصيلحي أن سعر الرغيف المدعم الحالي 5 قروش في حين أن التكلفة الحقيقية تتراوح من 59 إلى 65 قرشا، بناءً على نوع الوقود حيث إن السولار أعلى تكلفة من الغاز الطبيعي، ويتم حاليًا استكمال الدراسات الخاصة بتعديل منظومة الخبز.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان من عباد الشمس والفول الصويا، وسيتم تحديد سعر الشراء من المزارعين خلال موسم الجني.