قانون المالية العامة الموحد أمام مجلس النواب.. الثلاثاء

يواصل مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول الأعمال ينظر المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ويهدف قانون المالية العامة الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، والالتزام بذلك باعتباره مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.