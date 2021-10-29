873 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 873 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 1995 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 873 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 1995 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيهًا من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيهًا.

ويتم تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.