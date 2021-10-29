الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الشيوخ» الأمريكى يوافق على مشروع قانون لحماية الشبكات من التهديدات الأمنية

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم /الجمعة/، بالإجماع، على تمرير مشروع قانون يستهدف اتخاذ خطوات نحو التصدي لاستخدام شبكات الاتصالات من قبل شركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.


ومن شأن هذا القانون - الذي يحمل اسم قانون "المعدات الآمنة" - أن يمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية م ن إصدار مصادقة على منتجات قادمة من شركات و ردت أسماؤها في القائمة.


وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على هذا المشروع بواقع 420 موافقا في مقابل 4 معارضين، ويتبقى أن يوقع عليه الرئيس بايدن حتى يصبح هذا المشروع قانونا.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

حماية أمن قانون لقاء الاتصالات لجنة منة مجلس النواب الرئيس لحم معدات النواب الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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