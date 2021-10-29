الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جامعة حضرموت توقف الدراسة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات

جامعة حضرموت اليمنية
جامعة حضرموت اليمنية

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت اليمنية، توقف الدراسة في جميع كليات الجامعة، لعدم مقدرة الطلاب والأساتذة والموظفين على الحضور، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت النقابة في بيان إن "اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة، أقر التوقف الفوري عن التدريس في جميع كليات جامعة حضرموت اعتبارا من يوم الأحد المقبل".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع، الذي جاء استشعارا لخطورة الوضع وانطلاقا من أولويات مهامنا في ظل صمت الجميع، ناقش التطورات المتسارعة وخاصة ما يتعلق بالعملية التعليمية، بعد الزيادة الكبيرة في سعر المشتقات النفطية التي أدت إلى توقف العملية التعليمية في الجامعة".

وبينت النقابة أن توقف العملية التعليمية في الجامعة "سيستمر حتى تقوم قيادة الجامعة و السلطة المحلية في المحافظة بوضع الحلول و التدابير المناسبة لسير العملية التعليمية بشكلها الصحيح و الآمن، بما يضمن وضع حلول عملية لوصول الأساتذة و الطلاب إلى كلياتهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي لم يعد أحد يستطيع تحملها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية دعت نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت، نقابات الجامعات اليمنية الأخرى إلى "التوحد و التحرك السريع والمطالبة بالحقوق، خاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة و العيش الكريم"، حد وصفها.

كما طالبت النقابة في بيانها، رئاسة الجمهورية اليمنية و الحكومة إلى "تحرك سريع لدعم وتعزيز العملة الوطنية".

يذكر أن جامعة سيئون في حضرموت شهدت، وقفة احتجاجية نفذها طلاب كلية العلوم التطبيقية، جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهو ما انعكس على ارتفاع أجرة المواصلات التي يعتمد عليها الطلاب و أساتذة الجامعات و موظفوها في التنقل.

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