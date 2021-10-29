كولومبيا والمغرب: رؤية مشتركة بشأن سياسة للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين

أكدت كولومبيا والمغرب تطابق رؤيتهما بشأن سياسة للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نائبة الرئيس، ووزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب تستمر 4 أيام.



وأفاد البيان المشترك بأن بوريطة وراميريز، اتفقا على أن ظاهرة الهجرة تمثل تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي.



ورحب بوريطة “بالعمل المكثف الذي تقوم به كولومبيا في مسعى لمعالجة الوضع الإنساني الناجم عن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى كولومبيا ، مشددا على أهمية أن تتبنى كولومبيا وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين ومنح بطاقة الحماية المؤقتة.



وجدد بوريطة دعم المغرب لسياسة “السلام في إطار الشرعية” التي يقودها الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي ماركيز، وللإجراءات المتعددة لتحقيق الاستقرار التي اتخذتها كولومبيا في إطار تنفيذ اتفاقات السلام.



وأضاف البيان أن بوريطة أشاد بجهود الرئيس إيفان دوكي ماركيز وحكومته في مجال السلم والشرعية، وكذا تحسين الأوضاع في مختلف مناطق البلاد والوقع الذي خلفته هذه الإجراءات في مايتعلق بالاستقرار .



كما رحب بوريطة بالقرار الذي أعلنته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بحفظ الملف التمهيدي بشأن كولومبيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 425 ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 945201 حالة في المغرب.

كما سجل المغرب 11 حالة وفاة جديدة، انخفاضا من 15 حالة أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14647.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.