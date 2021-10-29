«البحوث الإسلامية»: الأزهر يتعاون مع كافة المؤسسات لبناء شخصية واعية

أكد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعيد عامر ضاف، الأمين العام المساعد للدعوة، أن الأزهر الشريف يعمل على التعاون التام مع جميع المؤسسات المصرية والخارجية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات التي تواجه الوطن.



وقال عامر - خلال ختام برنامج "قدوة وقيادة" لطلاب جامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة قناة السويس بمنطقة وعظ الإسماعيلية - إن هذا البرنامج ينفذ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر وإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ويأتي في إطار التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة؛ من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية، مع التركيز على الشباب، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.



وأوضح عامر أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والتلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجمهورية.



وعلى صعيد آخر، انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، ومن داخل مدينة النجيلة بمطروح أعمال القافلة الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لخدمة أهالي غرب مطروح بمحافظة مرسى مطروح ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتنظم القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة محافظ مرسى مطروح، وبالتعاون مع مديريات التضامن الأجتماعى والصحة والطب البيطرى والزراعة والأوقاف بمطروح.

شملت القافلة تقديم خدمات طبية علاجية في 14 تخصصا طبيا مختلفا، كذلك تقديم خدمات طبية بيطرية وتوعوية وإرشادية زراعية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية حول أهم القضايا الحياتية التى تواجه أهالي المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة.