الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا ارتدى المشاهير فى ليلة العمر؟ (صور)

فساتين زفاف المشاهير
فساتين زفاف المشاهير

على مدار السنين ، أصبحت فساتين زفاف المشاهير أكثر جرأة. ونعرض لكم فيما يلي مشاهير فضلن ارتداء أزياء زفاف شفافه.


 أنيكو باريش فستانين  من تصميم فيرا وانج

كان فستان باريش الأول عبارة عن صدّ شفاف مع تنورة من التول على شكل حورية البحر، بينما كان فستان استقبالها شفافًا بالكامل ويتألف من الدانتيل الفرنسي، وفقا لموقع "style".

ارتدت كريستين كوين فستانين مختلفين حسب الطلب في يوم زفافها

تزوجت كريستين كوين وكريستيان ريتشارد في عام 2019 وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، قالت منسقة حفلات الزفاف ليزا لافرتي إن نجمة الواقع قررت ارتداء فستانين مخصصين من نفس المصمم، و تميز فستان الحفل بفتحة شفافة عبر الحجاب الحاجز.

وأضافت لافيرتي، أن كوين قامت بإقران فساتينها المخصصة بكعب كريستيان لوبوتان


بهاتي برينسلو  بفستان من تصميم ألكسندر وانغ


تزوجت  بهاتي برينسلو وآدم ليفين في عام 2014، وتم تصميم فستان برينسلو برقبة متدلية وشقوق شفافة على كلا الجانبين تنزل إلى فخذها.

 

 

وارتدت كيت ميدلتون فستانًا مستوحى من تصميم ألكسندر ماكوين من تصميم غريس كيلي بأكمام من الدانتيل الشفاف

 

تزوجت كيت ميدلتون والأمير وليام في عام 2011، وقامت ميدلتون بإقران ثوبها مع تاج الملكة كارتييه هالو ، الذي أعطته الملكة الأم الراحلة للملكة إليزابيث في عيد ميلادها الثامن عشر.

نيكي هيلتون  بفستان من الدانتيل برقبة عالية من فالنتينو

 

تزوجت نيكي  هيلتون وجيمس روتشيلد في عام 2015 وكان فستان هيلتون مكونًا من ثلاثة ألوان عاجية مختلفة وتم تزيينه بالكريستال، ووفقًا لموقع "فالنتينو" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتم تصميمه أيضًا بقطار طوله 9 أقدام وحجاب طويل.

 

ارتدت جيري هول فستانًا أزرق فاتح بأكمام شفافة


تزوجت جيري هول وروبرت مردوخ في عام 2016 وقامت هيل بإقران فستان Vivienne Westwood مع عقال متناسق وحذاء مسطح فضي، بينما نسق مردوخ معها في حلة زرقاء.


ارتدت ماريا مينونوس ثوبًا بأكمام طويلة شفافة لحضور حفل زفافها ليلة رأس السنة


تزوجت ماريا مينونوس وكيفن أندرغارو في عام 2017، وأرتدت مينونوس ثوبًا من برونوفياس في حفل زفافها التلفزيوني المفاجئ في تايمز سكوير في نيويورك، وكان الفستان عبارة عن صورة ظلية لحورية البحر ، وفتحة رقبة على شكل قلب، وأكمام دانتيل شفافة.

بريانكا شوبرا بفستان زفاف من  لورين

 

تزوجت بريانكا شوبرا جوناس ونيك جوناس في عام 2018، وصُنع فستان الممثلة يدويًا من 5،600 خرزة و 11،632 كريستال سواروفسكي  كما كانت ترتدي حجابًا بطول 75 قدمًا.


تحولت كالي كوكو إلى بذلة من الدانتيل يوم زفافها

 

تزوج كالي كوكو وكارل كوك في عام 2018، وتم تصميم البذلة أيضًا بأرجل متوهجة وربطتها بكعب أبيض وحزام لامع.

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عدو الفساد

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