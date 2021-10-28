الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قدمت عرضًا مسرحيًا.. قصور الثقافة تستكمل فعاليات حياة كريمة بقرى قنا

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات

تحت رعاية د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية ضمن مبادرة حياة كريمة.

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صورة من الفعاليات

وتقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ الفعاليات التى تقدم ضمن المبادرة

واستمرت الفعاليات بمدرسة عزبة علام الإبتدائية بقرية المراشدة بمركز الوقف، بتنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية علي كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، تفريغ نحاس رانيا المهدى، بجانب ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، إضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الرؤوف".

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صورة من الفعاليات

كما قدم حسين جابر، مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء للأهالي حول "أهمية الحفاظ علي مياه الشرب"، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وطرق الصيانة السريعة التى نفتدى بها إهدار المياه، بجانب ورشة رسم للأطفال للتعرف على الحفاظ على المياه، إضافة لاستكمال محاضرات ريادة الأعمال التى حاضرها د.الأمير حسين محمد عضو المجلس القومي للمرأة، وتم شرح مبسط لدراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصغيرة العوامل المتعلقة بالمشروع الصغير ودراسة السوق جيدا قبل البدء في تنفيذ المشروع، بجانب القاء بعض القصائد الشعرية للشاعر محمد بكر.

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صورة من الفعاليات

واختتمت الفعاليات بتقديم عرض فنى لفرقة أجيال للعرائس، بجانب تقديم عرض مسرحى "الوابور" لفرقة قصر ثقافة قنا، مأخوذ عن رواية "اغنية الموت" لتوفيق الحكيم اخراج محمد المعتصم.

قطاعات وزارة الثاقفة الهيئة العامة لقصور الثاقفة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عرض الوابورات مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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