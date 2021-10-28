مزايا التأمين على العاملين المصريين فى الخارج

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يحصل العاملين المصريين في الخارج على العديد من المزايا المكتسبة بناء على تطبيق القانون.

وأكدت الهيئة أن أهم المزايا التي يحصل عليها العاملين في الخارج، هي:-

تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% لـ21% من قيمة فئة دخل الاشتراك.

تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة لـ120 بدلاً 180 شهرا حتى 31/12/2024.

تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك لـ120 بدلاً من 240 شهرا.

جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي.

وأشارت الهيئة إلى أن القانون ترك حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل القطر المصري وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري.

ويتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندت الآتية:-

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

-صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

-بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

-ت​قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

-صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.