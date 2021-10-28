تسيير 97 رحلة جوية بمطار شرم الشيخ

شهدت صالات مطار شرم الشيخ الدولي طوال اليوم، انطلاق ووصول 97 رحلة جوية دولية وداخلية قادمة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية، لنقل نحو 17 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.