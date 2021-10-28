ترشيح «سعاد» للمشاركة فى الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبى

اختارت لجنة الفيلم المصري المرشح لجائزة الأوسكار العالمية فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين والسيناريست محمود عزت للمشاركة في سباق الأوسكار المقبل، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية «أجنبي».

وجاء اختيار فيلم «سعاد» بعد منافسة مع الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري للمخرج علي العربي، الذي نال مؤخرًا جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي ويرصد قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم.

الفيلم بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة التي تدخل عالم التمثيل لأول مرة منها بسنت أحمد، حسين غانم، هاجر محمود، بسملة، سارة شديد، إسلام حفني، مني الناموري، وتأليف محمود عزت وإخراج أيتن أمين، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

والفيلم من انتاج فيفيد ريل، وفيج ليف ستوديوز، ونوماديس، وفيلم كلينيك للمنتجين سامح عواض، ومارك لطفي، ودرة أبو شوشة، ومحمد حفظي، كما شارك في الإنتاج آيتن أمين، والألماني فين فيندرز.