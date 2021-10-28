وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 5 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار القمح ارتفعت عالميا بنسب تتراوح بين 20 و25%، منوها إلى أن وزارة التموين ستبحث مع وزارة الزراعة تحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين.

واستقرت أسعار القمح للمستهلك، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بالسوق المحلية المصرية، لتواصل الحفاظ على نفس القيمة الشرائية لها.

كما استقرت أسعار القمح لدى تاجر الجملة، حيث استقر سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%"، وطن القمح الأوكراني "بروتين 12.5%".

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسعار القمح العالمية في الجلسة التمهيدية لتداولات اليوم الأربعاء، حيث هبط عقد ديسمبر لتداول القمح في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.37%، كما شهد عقد التداول مارس 2022 تراجعًا بنسبة 0.39%.



