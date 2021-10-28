بنجلاديش تبدأ تطعيم طلاب المدارس ضد «كورونا» في نوفمبر

أعلن وزير الصحة البنغالي زاهد مالك، اليوم الخميس، أن بنجلاديش ستبدأ في تطعيم طلاب المدارس ضد فيروس كوفيد-19 اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

وقال "مالك"، إن الحكومة تهدف إلى تطعيم ما يصل إلى 40 ألف طالب يوميا، بحسب صحيفة “داكا تريبيون” البنغالية.

وسعت مديرية التعليم الثانوي والعالي ببنجلاديش في وقت سابق للحصول على معلومات عن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، بما في ذلك أرقام شهادات ميلادهم، من جميع مدارس وكليات العاصمة داكا.

ويقول المسؤولون إن هناك أكثر من 10 ملايين طالب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا في بنجلاديش.

وقررت السلطات الصحية في بنجلاديش إعطاء لقاح فايزر لطلاب المدارس. ولتحقيق هذا الهدف، احتفظت الحكومة بما مجموعه ثلاثة ملايين جرعة في المخزون في الوقت الحالي.

ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.