الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب جامعة عين شمس يتألقون على مسرح طنجة بالمهرجان الدولى للمسرح الجامعى

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

يشارك طلاب جامعة عين شمس بالعرض المسرحي "سالب صفر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمملكة المغربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
شهد العرض المسرحي إشادة بالغة من جميع الحضور الذين وقفوا عقب انتهاء العرض للتحية وسط تصفيق حاد لمدة ثلاث دقائق متتالية إعجابا بالعرض.
ويشارك وفد جامعة عين شمس في المهرجان للمرة الخامسة منذ  2016 وحتى الآن باستثناء العام السابق الذي توقف فيه المهرجان نظراً لظروف جائحة كورونا.
ويشارك في المهرجان  12 دولة هي الأردن، إيطاليا، فلسطين، البرتغال، بلجيكا، تونس، المغرب، السعودية، ليتوانيا، الكويت، الصين ومصر ويختتم المهرجان يوم السبت الموافق ٣٠ أكتوبر الجاري.
ويحرص  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على التواصل يومياً مع أعضاء  البعثة ومتابعة كافة الأمور عن كثب، مشدداً على أهمية الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق باسم جمهورية مصر العربية مع تمنياته لهم بالتوفيق والعودة سالمين لأرض الوطن هذا وتعود بعثة الجامعة مساء الإثنين الموافق 1/11/2021.

 ويرأس البعثة الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وإشراف محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب و مصطفي عيسي مدير إدارة النشاط الفني وأحمد عادل مشرف المسرح.

ايطالي مهرجان شئون التعليم والطلاب تونس العربية مسرحي مشروعات رعاية الشباب جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية المملكة المغربية

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عدو الفساد

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