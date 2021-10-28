الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مسرح ومكتبة متنقلة وورش فنية وحكي وألعاب».. ألوا نات تجوب قرى المنيا

قافلة ثقافية لمؤسسة
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا

أطلقت مؤسسة ألوا نات للفنون والثقافة بالمنيا، قافلة ثقافية استهدفت عدد من القرى والنجوع لرفع الوعى وبناء جيل جديد يتذوق الفن والثقافة ليساهم في بناء مصر الحديثة.

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وقال ماركو عادل مؤسس ألوا نات إن القافلة تأتي في إطار التعاون بين ألوا نات ومُنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية "التعايش وقبول الآخر"، بمشاركة 25 متطوع ومتطوعة، وفريق مسرحي تابع لمؤسسة ألوا نات للفنون والثقافة.

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وأضاف عادل أن القافلة الثقافية جابت عدد من القرى بمركزي سمالوط ومطاى شمال المحافظة، ويأمل القائمين عليها في إيجاد شركاء ورعاه لاستكمال الجولات للوصول لجميع قرى الصعيد التي تحتاج إلى ثورة فكرية وثقافية.

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يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد أكد  إن المحافظة ستستضيف عروضا فنية ومسرحية خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تقدمها فرقة (المواجهة والتجوال) التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث ستجوب العروض قرى مراكز (أبو قرقاص - ملوى  - دير مواس )، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف ، وتحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

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أكد المحافظ على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية، تفعيلًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضمن المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الثقافية والعروض المسرحية لنشر الوعى وتثقيف المواطن المصرى خاصةً فى الأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصري والعمل على محاربة الفكر الهدام والتطرف وإرساء مبدأ العدالة الثقافية.

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هذا وستضم العروض(حواديت الأراجوز، محطة مصر، ولاد البلد ، وذلك بدءاً من شهر نوفمبر القادم حتى منتصف شهر ديسمبر بـ5 قرى بمركز أبو قرقاص، و10 قرى بمركزي ملوى ودير مواس، وتستهدف العروض الاطفال والشباب لبث رسائل ايجابية.

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يذكر أن وزارة الثقافة ممثلة في فرع ثقافة المنيا تنظم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والتي تجوب قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
قافلة ثقافية لمؤسسة ألوانات بقري ونجوع المنيا
المنيا مسرح ومكتبة متنقلة وورش فنية وألعاب مؤسسة ألوانات 22 متطوع ومتطوعة ماركو عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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