فعاليات مراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية من 30 أكتوبر حتى 5 نوفمبر

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية العديد من الفعاليات والورش والاحتفالات الثقافية، عبر مراكز وبيوت الإبداع خلال الأسبوع القادم، والتي تبدأ من السبت 30 أكتوبر حتى الجمعة الموافق 5 نوفيمبر 2021.

السبت 30 أكتوبر

مركز طلعت حرب الثقافي

جولة الفنون: عرض تقديمي وحوار مفتوح مع أ.د.عادل بدر، الساعة 12 ظهرا

عرض أفلام كرتون للأطفال وحوار مع عطية خيري، الساعة 2 ظهرا

معرض فتي لنتاج أنشطة وورش شهر سبتمبر الساعة 4 مساء.

سينما الهناجر للفنون

نادى سينما الطفل بالتعاون مع المركز القومى للسينما 7 مساء.

عروض جمعية الفيلم 7 مساء.

بيت العيني "مركز إبداع الطفل"

السبت من كل أسبوع ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان 11 صباحا.

قصر الأمير طاز

ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي 1ظهرا.

الأحد 31 أكتوبر

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

مناقشة رواية "جامي فو"

مناقشة د.عبير يحيى 6.30 مساء

قصر الأمير طاز

أمسية ثقافية بعنوان "نزهة أدبية بمدينة فينا حول 1900 عام" مع الكاتب والفنان النمساوى Martin Ploder وقراءات متعددة لأشهر الأدباء النمساويين مع ترجمة باللغة العربية، وعرض موسيقي 6 مساء.

مركز إبداع الحرية "بالإسكندرية"

عرض الأفلام الفائزة بمسابقة الكورونا في عدسات المبدعين 6 مساء.

بيت السحيمي

فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى 7 مساء.

الثلاثاء 2 نوفمبر

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

مناقشة كتاب "حكاية حمادة وأبوه التوأم" للكاتب عادل حراز 6.30 مساء.

بيت السحيمي

حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7 مساء.

مركز إبداع الطفل “بيت العيني”

ورشة حكي قصصي بعنوان(حكاية في كتاب) من قصص عالميةأ/ رحمه محجوب 2 ظهرا.

الأربعاء 3 نوفمبر

قبة الغوري

عروض فرقة التنورة التراثبة 7 مساء.

بيت العيني

ورش الفنون التشكيلية بعنوان (مصريتنا) احتفالاً بانتصارات اكتوبر المجيدة اشراف دعاء فتحي 2 عصراً.

الخميس 4 نوفمبر

بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"

صالون المقامات بيت الغناء العربي 7 مساء.

الجمعة 5 نوفمبر

بيت السحيمي

عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساء.