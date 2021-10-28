الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عنصر إجرامي بتهمة سرقة المتاجر في 15 مايو

المتهم
المتهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو لقيامه بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر -هاتف محمول) من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الباب " باستخدام عتلة حديدية ، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه - العتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما عثر بمسكنه على ( 2 جهاز لاب توب – هاتف محمول ) ، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " كسر الباب "، كما أقر بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة 15 مايو سرقة المتاجر وزارة الداخلية صاحب معرض سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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