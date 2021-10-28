وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من رسوم التسجيل لرفع الدعاوى عن بعد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من رسوم التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصري، واليوم الاحتفال بشركاء العدالة، مشيرا إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهي فن الحجة والبرهان والإقناع.

وكانت انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

و قال نقيب المحامين، "“كنا نتمنى أن يحضر المؤتمر كل المحامين في مصر، ونقدر بكل الحب رغبات العديد من الزميلات والزملاء المحترمين وحرصهم الشديد على الحضور والتي كنا نتمنى تلبيتها، ولكن حال بين النقابة وبين ذلك محدودية العدد المسموح به وضوابط تأمينه التي التزمنا بها أمام الهيئة القومية التي تستضيف المؤتمر، والجهات الأمنية القائمة على تأمينه والتي نتقدم لها بعظيم الشكر على صادق التعاون".

وأكد أن المؤتمر ستبث وقائعه على موقع النقابة، على مدار اليوم، ويستطيع كل من يرغب المشاركة فيه، الدخول عبر تطبيق "زووم".