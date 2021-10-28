جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة لتصحيح الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة

نظمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة تحت عنوان "مفهوم إعمار الأرض"، بإشراف عام الدكتور يحيى زكريا عيد، القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتور أيمن عبدالدايم، أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور مصطفى شلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإدارة رعاية الشباب وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة والجامعة لتشكيل الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

واستهل اللقاء بترحيب إدارة الكلية بالضيوف أصحاب الفضيلة الشيخ ياسر شعبان محمد خطاب والشيخ فؤاد ناجى موسى إسماعيل، وتناولت الندوة بعض المحاور أهمها تعريف اعمار الأرض ودور الإنسان في ذلك ومسئولية الزراعيين ودورهم الأساسي في اعمارالأرض وتوفير الأمن الغذائي للبشرية، والحرص على التحصيل والتعلم العلوم النافعة للحياة والتي لا تقل أهمية عن العلوم الدينية.

كما ناقشت الندوة ضرورة تحلى الإنسان بالفضائل وصفاء النفس وحب الخير والتعريف بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على ذلك.

ووجه الطلاب العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب المحاضرون علي تساؤلات الطلاب.

كما رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وهنأ الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر والاحتفال بذكرى المولد النبوى، مؤكدا أن مصر تستطيع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى كافة المجالات وذلك بشبابها الواعد والطموح.

وأشار إلى دور إدارة الكلية الفعال فى نقل الخبرات العلمية والتجارب العملية لإعداد خريج قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمي، كما دعا الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة والتى تسهم بشكل كبير فى بناء شخصيتهم.

وأشاد دسوقي، بخريجى كلية الزراعة والدور الذى يقوم به الطلاب أثناء مرحلة الدراسة التى من خلالها تفتح له آفاق العلم والمعرفة، وأكد ضرورة أن يثقل الطالب من مهاراته وخبراته أثناء سنوات الدراسة ولا يكتفى فقط بدراسة المقررات بالإضافة إلى مشاركته فى الأنشطة الطلابية.